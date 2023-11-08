Польша назвала ультиматум для Украины, без которого "о вступлении в ЕС можно не мечтать"

В Польше заявили, что Украина должна решить вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии для вступления в ЕС.

Без решения вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии, Украина не сможет вступить в ЕС.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью радио ZET.

"Я всегда об этом говорю и скажу еще раз: по нашему мнению, без решения этого вопроса – и многие украинцы это уже осознают – Украина не может мечтать о вступлении в ЕС", – заявил он.

Отвечая на вопрос, действительно ли вопрос эксгумации является условием поддержки Польши членства Украины в ЕС, польский дипломат сказал, что "речь идет не об условиях, а о реальности".

"Я говорю о реальности: если мы должны быть в одном союзе со страной, с которой у нас есть значительный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать", – сказал замминистра иностранных дел Польши.

Ранее Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии, где требует признания вины украинцами.

Напомним, что 9 июля 2023 года Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Луцке, где почтили память жертв Волынской трагедии 1943 года.

Тема Волынской трагедии является одной из самых спорных в украинско-польских отношениях. События 1943 в Польше очерчивают как "Волынская резня", а в Украине — "Волынская трагедия".

События в Волыни 1943 года в Польше рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой и предвоенного периода.

В частности, говоря о признании вины украинцами, в Польше не упоминает о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификации украинцев, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянне 1941-1944 годов, массовой депортации автохтонного украинского населения из тех земель, которые потом вошли в состав Польши.

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