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Польша не будет передавать Украине новые ракеты Patriot: Туск назвал причину
Премьер Польши отметил, что Варшава отказалась от новых поставок ракет Patriot Украине.
Польша не планирует передавать Украине дополнительные ракеты в системы Patriot. Ведь у страны нет «больших запасов таких ракет».
Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции, сообщает rp.p.
Он также подчеркнул, что решение о передаче Украине пяти ракет Patriot, принятое в полной координации с НАТО и США, вызвало в стране волну критики, которую он назвал необоснованной и шокирующей.
«Пока мы не планируем подобных передач. Но я не поддерживаю антиукраинскую кампанию, развернувшуюся в Польше. Пока я остаюсь премьер-министром, Польша и дальше будет активно участвовать в помощи Украине в войне против России», — подчеркнул Туск.
Относительно решения Варшавы не присоединяться к так называемой антибаллистической коалиции, созданной рядом европейских государств, он подчеркнул, что не все участвуют в одних и тех же инициативах. По его словам, антибаллистическая коалиция носит прежде всего промышленный характер и объединяет компании, готовые предоставить свои технологии и производственные возможности.
«Что касается польских предприятий, то они анализируют свои возможности. Коалиция носит открытый характер. Если польские компании подготовят соответствующее предложение, мы присоединимся к этой коалиции, заявил премьер-министр Польши.
Напомним, ранее вицеспикер Сейма Польши Кшиштоф Босак заявил о возможной тайной передаче Украине ракет в Patriot. Он подверг критике такое решение, назвав его «серьезной ошибкой». По его мнению, эти ракеты нужны Польше для усиления собственной противовоздушной обороны. Такое Босак утверждал, что в администрации президента Кароля Навроцкого якобы не проинформированы об этих действиях.
Впоследствии издание Defence24 сообщило, что Польша передала Украине пять ракет для ПВО Patriot. В обмен на это в США пообещали Варшаве 50 ракет в случае прямой угрозы польскому народу. В свою очередь, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что количество переданных является «пределом наших возможностей».