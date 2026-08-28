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Польша не хочет размещать на своей территории ядерное оружие союзников
Польша не планирует размещать на своей территории ядерное оружие союзников, несмотря на рост угрозы возможного российского нападения на страны НАТО.
Польша не хочет размещать на своей территории ядерное оружие союзников, несмотря на рост опасений возможного вторжения России на территорию государств НАТО.
Об этом в комментарии газете Politico сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Залевский.
«Я хотел бы очень четко и открыто заявить: Польша не хочет иметь на своей территории ядерные боеголовки», — сказал он.
Залевский добавил, что Польша хочет участвовать в ядерном сдерживании НАТО, но это «не значит, что на нашей территории должна быть ядерная боеголовка».
Система ядерного сдерживания — что известно
Европа пытается удержать «все более враждебно настроенные» США в НАТО, пока страны спешат перевооружиться. Впервые с конца «холодной войны» европейские столицы обсуждают, как разработать собственные средства ядерного сдерживания.
Переосмысление собственных средств ядерного сдерживания в Европе началось после того, как в марте 2025 США ненадолго прекратили обмен боевыми разведданными с Украиной. Результаты, как отмечает издание Bloomberg, «оказались мгновенными»: Украина потерпела неудачи на поле боя, на что «с ужасом смотрели ее европейские союзники».
Страны, участвующие в переговорах, расположены рядом с Россией и испытывают прямую угрозу со стороны диктатора Владимира Путина, сказал Bloomberg человек, информированный о ходе дискуссии. По ее словам, переговоры «происходят на глубоком военном уровне и даже министры могут не знать деталей».
Отдельные страны могут инвестировать в потенциал под ключ, что означает наличие всех элементов для создания ядерного оружия, если это необходимо. Но даже для этого нужны атомные электростанции, сложные и дорогостоящие обогащенные заводы, а также политическая готовность нарушать соглашения о нераспространении ядерного оружия, считает лицо, знакомое с ядерными дискуссиями в Европе.