Павел Залевский / © Getty Images

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Польша не хочет размещать на своей территории ядерное оружие союзников, несмотря на рост опасений возможного вторжения России на территорию государств НАТО.

Об этом в комментарии газете Politico сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Залевский.

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«Я хотел бы очень четко и открыто заявить: Польша не хочет иметь на своей территории ядерные боеголовки», — сказал он.

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Залевский добавил, что Польша хочет участвовать в ядерном сдерживании НАТО, но это «не значит, что на нашей территории должна быть ядерная боеголовка».

Система ядерного сдерживания — что известно

Европа пытается удержать «все более враждебно настроенные» США в НАТО, пока страны спешат перевооружиться. Впервые с конца «холодной войны» европейские столицы обсуждают, как разработать собственные средства ядерного сдерживания.

Переосмысление собственных средств ядерного сдерживания в Европе началось после того, как в марте 2025 США ненадолго прекратили обмен боевыми разведданными с Украиной. Результаты, как отмечает издание Bloomberg, «оказались мгновенными»: Украина потерпела неудачи на поле боя, на что «с ужасом смотрели ее европейские союзники».

Страны, участвующие в переговорах, расположены рядом с Россией и испытывают прямую угрозу со стороны диктатора Владимира Путина, сказал Bloomberg человек, информированный о ходе дискуссии. По ее словам, переговоры «происходят на глубоком военном уровне и даже министры могут не знать деталей».

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Отдельные страны могут инвестировать в потенциал под ключ, что означает наличие всех элементов для создания ядерного оружия, если это необходимо. Но даже для этого нужны атомные электростанции, сложные и дорогостоящие обогащенные заводы, а также политическая готовность нарушать соглашения о нераспространении ядерного оружия, считает лицо, знакомое с ядерными дискуссиями в Европе.

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