Польша не отправит свои войска в Украину: Сикорский назвал причину

Обязанность Польши – оборона собственной территории.
Соседняя Польша не готова отправить своих военных в Украину. Ведь важнейшим долгом страны в НАТО является защита своей территории.
Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщает "Радио Свобода".
"Первой и важнейшей обязанностью Польши в НАТО, как фронтовой страны, является оборона нашей собственной территории, потому что таким образом мы охраняем оставшийся Альянс. Мы и государство, которое имеет более 600 километров границы с двумя неприязненными странами – Беларусью и Россией. Это наша первая задача ", — подчеркнул министр.
Глава МИД Польши заявил, что Варшава готова предоставить логистическую поддержку, если эта идея перерастет в фактическую инициативу.
"Так как поддерживаем Украину – примерно 90% всего, что попадает в Украину, идет через Польшу. Также мы, конечно, готовы к поддержке союзников", — добавил Радослав Сикорский.
Напомним, ранее польский премьер-министр Дональд Туск окончательно поставил точку в вопросе направления союзнических войск в Украину.
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