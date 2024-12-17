Польша не отправит свои войска в Украину: Сикорский назвал причину

Соседняя Польша не готова отправить своих военных в Украину. Ведь важнейшим долгом страны в НАТО является защита своей территории.

Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщает "Радио Свобода".

"Первой и важнейшей обязанностью Польши в НАТО, как фронтовой страны, является оборона нашей собственной территории, потому что таким образом мы охраняем оставшийся Альянс. Мы и государство, которое имеет более 600 километров границы с двумя неприязненными странами – Беларусью и Россией. Это наша первая задача ", — подчеркнул министр.

Глава МИД Польши заявил, что Варшава готова предоставить логистическую поддержку, если эта идея перерастет в фактическую инициативу.

"Так как поддерживаем Украину – примерно 90% всего, что попадает в Украину, идет через Польшу. Также мы, конечно, готовы к поддержке союзников", — добавил Радослав Сикорский.

Напомним, ранее польский премьер-министр Дональд Туск окончательно поставил точку в вопросе направления союзнических войск в Украину.

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