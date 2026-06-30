МиГ-29 / © Associated Press

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку, по его словам, Киев отказался делиться технологиями производства беспилотников.

Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Polsat News.

По словам главы польского оборонного ведомства, он предложил украинской стороне «партнерский подход», предусматривавший обмен по принципу «МиГи в обмен на дроны». Министр утверждает, что сначала Киев согласился на такое предложение, однако впоследствии договоренности не были выполнены.

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«Я предложил, как мне кажется, очень партнёрский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили эту договоренность, поэтому МиГив для Украины не будет, поскольку у Польши нет дронов или возможностей для их использования», — заявил министр.

Косиняк-Камыш также признал, что Украина добилась значительных успехов в развитии беспилотных технологий. По его мнению, обмен опытом и технологическими решениями мог бы стать важнейшим элементом военного сотрудничества между двумя государствами.

«Украина имеет настолько значительные возможности в сфере дронов, что в ответ на переданную ей военную технику могла бы поделиться с Польшей ноу-хау и частично предоставить доступ к технологиям», — сказал он.

Вицепремьер также подчеркнул, что нынешнее польское правительство более жестко отстаивает национальные интересы в отношениях с Украиной, чем предыдущая власть, и руководствуется принципом взаимной солидарности.

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В то же время, Косиняк-Камыш подчеркнул, что не считает ошибочным решение предыдущего правительства Польши передать Украине военную технику в начале полномасштабного вторжения РФ без выдвижения каких-либо условий.

«Они поступили правильно, скажу больше: я поступил бы так же. Украина тогда была в гораздо более сложном положении», — заявил польский министр.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа готов стать посредником в диалоге между Украиной и Польшей для урегулирования напряженности между двумя странами.

Мы ранее информировали, что в Польше объяснили причины задержки в передаче Украине истребителей МиГ-29.

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