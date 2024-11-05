Польша не получила тайных приложений к Плану победы Зеленского: почему

Польша не получила от Украины тайные приложения к Плану победы президента Владимира Зеленского . Якобы причина в том, что в нем шла речь о оружии, которого у страны нет.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в эфире TVN 24.

"Речь идет о технических данных определенных видов оружия. Зеленский был очень недоволен, что это попало в прессу и это было достаточно чувствительным. Он хотел удержать это в тайне, и так не произошло. Речь шла о видах оружия, которого у нас нет", — высказался. Сикорский.

По его словам, детали плана были проинформированы Германия, Франция, Италия, Великобритания.

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы Украины в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первые четыре пункта следует реализовать во время войны.

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