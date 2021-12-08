Польша не видит никаких результатов от переговоров Байдена и Путина: "Мы будем укреплять собственную армию"

Польша не видит никаких результатов от переговоров Байдена и Путина: "Мы будем укреплять собственную армию"

Польский дипломат уверен, что Россия использует известную с 2014 года тактику обманчивой деэскалации.

В МИДе Польши от переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока не видят никаких результатов. Официальная Варшава считает, что диалог между странами важен, однако реальные действия для безопасности Украины и Европы значительно весомее. Поэтому Варшава уже укрепляет свою обороноспособность.

Об этом 8 декабря в эфире телеканала TVP INFO отметил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

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"После вчерашней встречи, с нашей точки зрения, я пока не вижу положительных эффектов", — заявил замглавы МИД Польши.

По словам Шинковского вель Сенко, Польша не будет озираться на эти переговоры, а будет развивать собственную армию.

"Конечно, мы в определенной степени опираемся на альянсы, они очень важны. Вместо этого мы должны укреплять собственный потенциал и вести собственную наступательную дипломатию, которую делает премьер Моравецкий, совершая визиты по Европе", — заявил замглавы МИД Польши.

Шинковский вель Сенк подчеркнул, что именно действия Моравецкого привели к активным действиям генсека НАТО Йенса Столтенберга и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Польский дипломат уверен, что Россия использует известную с 2014 года тактику обманчивой деэскалации.

"Тогда, когда все вздыхают с облегчением, Российская Федерация уже на два-три шага впереди", — подчеркнул дипломат.

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря в 17:00 по киевскому времени и длились более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

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