Польша опровергла обвинения в участии своих солдат в войне в Украине

Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш резко отреагировал на обвинения депутата Романа Фрица по поводу отправки польских солдат в Украину. Косиняк-Камыш назвал эти заявления «ложью», призвав Фрица не манипулировать информацией.

Об этом пишет издание Onet.

Во время заседания Сейма Польши министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обратился к депутату Роману Фрицу, обвиняя его в распространении ложных утверждений по отправке польских солдат в Украину. Фриц утверждал, что польские военные участвовали в операциях на территории Украины, но Косиняк-Камыш отрицал эти слова.

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«Прекратите эти брутальные лжи. Господин депутат, вы подвергаете опасности Польшу, подвергаете опасности и польских солдат», — сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что решение о направлении польских военных в Украину является частью долгосрочных операций, реализуемых Польшей во многих регионах мира. «Вы не понимаете этого. Вы не только лжете, но и подвергаете опасности польское государство», — подытожил министр.

Эти обвинения были категорически опровергнуты польским командованием, подчеркнувшим, что польские солдаты отправляются в Украину только для выполнения задач, которые Польша выполняет в разных странах уже много лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша не готова отправить своих военных в Украину . Ведь важнейшим долгом страны НАТО является защита своей территории.

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