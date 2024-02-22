Польша отклонила предложение Зеленского встретиться на границе: что сказал Туск

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что встречи на границе, к которой призвал президент Зеленский, не будет. Мол, она была бы сугубо символической. Представители двух стран встретятся в Варшаве 28 марта.

Об этом сообщает Polskieradio24.

Туск призвал разделить оба вопроса во внутреннем и международном обсуждении, то есть безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

"Украинская сторона также понимает, что лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность — нам ведь не нужно символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности", – сказал Дональд Туск.

"Нам нужны конкретные предложения в вопросах рынка и сельского хозяйства. Это не нуждается в проявлениях доброй воли, но нуждается в тяжелой работе", — добавил премьер Польши.

Он отметил, что для поиска решения нужны технические переговоры также на уровне ЕС, и для этого Туск 23 февраля встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и поговорит об изменениях в условиях торговли с Украиной.

"Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и есть разница в интересах… Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию", – добавил Туск.

Польский премьер также подчеркнул, что Украина "может и дальше рассчитывать на полную поддержку Польши в противостоянии с Россией".

"Для того чтобы обеспечить 100% гарантии того, что военная помощь, техника, боеприпасы, гуманитарная и медицинская помощь без задержек дойдут до украинской стороны, мы внесем в перечень объектов критической инфраструктуры пункты пропуска на границе с Украиной, а также определенные участки автомобильных и железнодорожных дорог. Это вопрос ближайших часов", — заявил он.

Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера и президента Польши, а также Еврокомиссию прибыть на переговоры на границе по урегулированию кризиса вокруг транзита украинского зерна.

Позже в канцелярии польского лидера Анджея Дуды отреагировали на предложение Зеленского. Госсекретарь Анджей Дера заявил, что президент Польши поддерживает такую идею и "делает все в этом духе, чтобы помочь Украине". Впрочем, украинско-польская граница – не лучшее место для переговоров.

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