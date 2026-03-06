Польша отреагировала на задержание украинских инкассаторов в Венгрии

Радослав Сикорский. / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с сарказмом отреагировал на задержание украинских инкассаторов в Венгрии.

Об этом он написал в сети X, распространив сообщения главы МИД Украины Адрия Сибиги.

«Они съели зебр, они украли деньги», — написал с сарказмом Сикорский.

Заметим, вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии нарушением международного права. По его словам, он может быть элементом политической борьбы в контексте приближения парламентских выборов в этой стране.

«Я думаю, что это тоже важная тема для обсуждения в рамках всего Евросоюза. Нужно соблюдать международное право. Если Россия нарушает международное право и мы протестуем против этого, то и мы не должны так поступать и не можем применять такие же стандарты. Я не знаю и не понимаю причины задержания. Похоже, это часть политической борьбы. И, видимо, страх заглядывает в глаза премьер-министру Орбана из-за приближающихся выборов», — подчеркнул Косиняк-Камиш, пишет «Укринформ».

Захват инкассаторов — заявление Венгрии

Венгерская Национальная налоговая и таможенная служба, комментируя захват инкассаторов из Украины, заявила, что получение осуществлялось «по подозрению в отмывании средств». Отмечается, что два автомобиля перевозили наличные деньги (40 млн долларов и 25 млн евро) и золото (девять килограммов). Будапешт проводит расследование в соответствии с законом об уголовном судопроизводстве с участием Антитеррористического центра.

Глава венгерского МИД Петер Сиярто дерзко заявил, что требует от Украины немедленного ответа и объяснений по делу о перевозке наличных денег. Мол, Будапешт подозревает, что «речь идет о деньгах украинской военной мафии».