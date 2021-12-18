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Польша планирует возбудить дело в отношении сбежавшего в Беларусь солдата

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Польша планирует возбудить дело в отношении сбежавшего в Беларусь солдата

twitter.com/podlaskaPolicja

У сбежавшего солдата были проблемы с судебными органами и его не следовало отправлять служить на границу.

Уголовное дело по статье "Дезертирство" планируют возбудить в отношении солдата, который попросил убежища в Беларуси

Об этом говорится в сообщении в Twitter военной жандармерии Польши.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, у сбежавшего солдата были проблемы с судебными органами и его не следовало отправлять служить на границу.

Напомним, что ранее белорусский Госпогранкомитет заявил о польском военнослужащем, который попросил в стране политического убежища. По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

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