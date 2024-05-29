В Кремле заявили, что ознакомлены с заявлением Польши о том, что Варшава разрешила Киеву применять поставленное оружие для ударов по территории России.

Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"В Кремле видели сообщения, что Польша позволила Киеву применять оружие для ударов по России. Это было совершенно очевидно. Никаких секретов на этот счет не было", — высказался он.

Песков также заявил, что Москва говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории. В частности, мол, сам "фюрер" Путин призвал страны НАТО подумать, "с чем они играют".

Заявление МИД Польши

Польша сделала официальное заявление о том, поддерживает ли право Украины использовать предоставленное Варшавой оружие для ударов по целям на территории РФ. Заместитель польского министра обороны Цезары Томчик подчеркнул, что Киев не должен иметь никаких ограничений в то время, когда агрессорка Россия "делает то, что хочет".

"Это должно прекратиться. Польская позиция четкая: Украина должна иметь возможность воевать тем оборудованием, которое она получает, у Польши нет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было", — подчеркнул Томчик. .

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