Польша подтвердила, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО – Шмыгаль

Польша подтвердила, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО – Шмыгаль

Польша подтвердила 1 июня, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также приложит усилия, чтобы государство получило статус кандидата на членство в Евросоюзе уже в этом июне.

Польша также подтвердила готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Сети.

"По результатам межправительственных консультаций Украины и Польши было принято совместное заявление. Польша подтвердила, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также приложит усилия, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в ЕС уже в этом июне", – говорится в сообщении главы правительства.

Он также сообщил, что стороны договорились усиливать оборонное сотрудничество, развивать польско-украинско-британский союз и работать над усилением санкций против России.

"Наши польские партнеры подтвердили свою готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Будем также усиливать пограничное сотрудничество", – добавил Шмыгаль.

Напомним, 30 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что его государство готово стать гарантом безопасности Украины.

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