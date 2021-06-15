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Польша подверглась "беспрецедентной" кибератаке, которая коснулась правительства страны

Польша подверглась "беспрецедентной" кибератаке, которая коснулась правительства страны

Associated Press

Глава канцелярии польского премьера, пострадавший от хакеров, предполагает, что причастна РФ.

Неизвестные хакеры на прошлой неделе совершили "беспрецедентную" кибератаку на Польшу, которая коснулась высокопоставленных лиц государства. В связи с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает 16 июня экстренное закрытое заседание парламента.

Об этом сообщает издание Wiadomosci.

"Премьер-министр обратился к спикеру Сейма Эльжбеты Витек с просьбой организовать заседание палаты в закрытом режиме, чтобы правительство могло проинформировать о кибернетические атаки, направленные против Польши... В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", — заявил во время брифинга официальный представитель правительства Петр Мюллер.

В частности, известно, что атаке подверглись личная электронная почта и аккаунты в соцсетях Михала Дворчика, который возглавляет канцелярию премьер-министра Польши. По информации телеканала WRAL, пострадали и ресурсы, которые принадлежат его жене.

Сам польский политик предполагает, что к атаке причастны российские хакеры. Объяснил он это тем, что информация была опубликована в российской социальной сети Telegram. Инцидентом занимаются польские спецслужбы и прокуратура.

Мюллер предположил, что атаки коснулись и других официальных лиц, кроме Дворчика. Премьер подчеркнул, что польские политики должны очень внимательно следить за тем, как они используют различные каналы связи и какой уровень безопасности имеют.

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