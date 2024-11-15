Польша пожаловалась Рютте на Украину: что возмутило Варшаву на этот раз

В Варшаве напоминают о том, как много их страна сделала в начале Великой войны.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пожаловался главе НАТО Марку Рютте на Украину. В частности, возмущение вызвало слова президента Владимира Зеленского, что Варшава не делает все возможное.

Об этом польский политик пожаловался генсеку Альянса во время встречи, сообщает tvn24.pl.

Министр отметил, "как много Польша уже сделала и как много она помогла Украине". В то же время, по словам Косиняк-Камиша, у украинцев "короткая память". Ведь в первые месяцы войны именно Польша передавала военную технику и организовывала гуманитарную помощь Украине.

"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно. Но есть предел, который я никогда не перейду. Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-либо оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", — подчеркнул вице-премьер-министр.

Также польский политик обвинил Зеленского в том, что украинский лидер якобы пытается "привлечь другие страны к прямому участию в конфликте" с Россией.

"Эта попытка закономерна... Но у нас есть своя стратегия, у нас есть свой смысл существования. Вчера я говорил с Генеральным секретарем НАТО о сбивании ракет. Я считаю, что это было бы возможно, если бы было общее решение всего Альянса. Такого решения сегодня нет, сбивать ракеты в России. Поэтому ни одна страна НАТО не должна здесь выдергивать", — подытожил Косиняк-Камыш.

Напомним, что в Польше заявили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть их в войну. Министерство иностранных дел Украины назвало безосновательными эти слова.

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