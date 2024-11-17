В польском городе Познань в скором времени будет закрыто генконсульство РФ, поэт в этом помещении может заработать консульство Украины.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, информирует RFM24.

Он заявил, что в Варшаве не против того, чтобы в здании, которое скоро уволят россияне, начало работать украинское консульство, если Киев захочет иметь свое представительство в Познани.

Сикорский отметил, что после начала войны количество украинцев в Польше значительно увеличилось, поэтому возникла необходимость увеличить количество дипломатических представительств.

"Срок действия договора аренды этой недвижимости истекает в конце этого месяца. Сейчас речь идет о более чем десяти днях. Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост количества украинских граждан в Польше, не отвечает консульским потребностям", — заявил глава польского МИД.

Сикорский напомнил, что консульства решают различные практические задачи, в частности юридические документы, рождение детей или смерть людей и другое.

"И мы, безусловно, отнеслись бы к такой просьбе украинской стороны (предоставление недвижимости в Познани под консульство – ред.) с наибольшей симпатией", – резюмировал Сикорский.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал, что в Варшаве состоятся важные переговоры о войне в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша разместила у границы с Россией южнокорейские танки K2.

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