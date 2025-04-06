Польша предостерегает Трампа от "исторической ошибки" относительно Крыма и Донбасса

Павел Коваль / © Getty Images

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В Польше предостерегают президента США Дональда Трампа от исторической ошибки по отношению к России.

Об этом пишет издание Financial Times.

Советник премьер-министра Дональда Туска по Украине Павел Коваль заявил, что мирные переговоры с Украиной не должны привести к признанию территориальных претензий Москвы.

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«Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры по прекращению войны РФ в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие оккупированные территории», — подчеркнул Коваль.

По его словам, «красная линия» будет пересечена для Польши и других стран Центральной Европы, если расширенные границы России будут юридически признаны как результат вторжения в соседнюю страну.

Коваль отдельно отметил, что существует четкая разница между «временными решениями по прекращению боевых действий в Украине и выполнением российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой».

Ранее сообщалось, что Россия будет готова к масштабной войне через три-четыре года. Об этом заявил премьер-министр Польши. По словам Дональда Туска, об этом шла речь во время саммита Европейского Совета с участием Украины: когда лидеры государств-союзниц делились своими разведданными. Туск уже анонсировал беспрецедентную кампанию военной подготовки в собственном государстве.