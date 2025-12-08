ТСН в социальных сетях

Польша призывает граждан готовить «длительный запас» — на случай кризиса

В Польше призвали граждан быть готовыми не менее трех дней прожить без внешней помощи в случае кризиса. В МВД страны подчеркнули, что государство усиливает систему гражданской защиты, используя, в частности, опыт Украины.

В связи с нарастающими рисками правительство Польши призвало каждого гражданина быть готовым пережить по меньшей мере три дня без внешней помощи . Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны МВД Польши, комментируя решение о введении новых стандартов гражданской безопасности.

Об этом пишет Укринформ .

По его словам, опыт Украины в условиях войны ценен для всей Европы, и Польша уже начала адаптировать ряд мер на его основе. В частности, после визита польской делегации во Львов правительство пересмотрело подходы к защите от дронов и атак, которые произошли в сентябре.

МВД Польши рекомендует иметь в запасе:

  • медикаменты, достаточность пищи и воды;

  • альтернативное освещение и резервы энергии (например, power bank),

  • информацию о ближайшем бомбоубежище и безопасной связи на случай чрезвычайных ситуаций.

Также в Польше готовят специальный справочник по практическим советам на случай кризисов — от отключений света до воздушных тревог. Планируется, что до конца 2025 года он будет доступен всем семьям.

Официальные представители подчеркивают: система гражданской защиты должна быть многоуровневой – от действий государственных структур до ответственности каждого гражданина. Поляки должны быть готовы действовать самостоятельно, по меньшей мере, на первые 72 часа в кризисе.

