Польша призывает граждан готовить «длительный запас» — на случай кризиса
В Польше призвали граждан быть готовыми не менее трех дней прожить без внешней помощи в случае кризиса. В МВД страны подчеркнули, что государство усиливает систему гражданской защиты, используя, в частности, опыт Украины.
В связи с нарастающими рисками правительство Польши призвало каждого гражданина быть готовым пережить по меньшей мере три дня без внешней помощи . Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны МВД Польши, комментируя решение о введении новых стандартов гражданской безопасности.
Об этом пишет Укринформ .
По его словам, опыт Украины в условиях войны ценен для всей Европы, и Польша уже начала адаптировать ряд мер на его основе. В частности, после визита польской делегации во Львов правительство пересмотрело подходы к защите от дронов и атак, которые произошли в сентябре.
МВД Польши рекомендует иметь в запасе:
медикаменты, достаточность пищи и воды;
альтернативное освещение и резервы энергии (например, power bank),
информацию о ближайшем бомбоубежище и безопасной связи на случай чрезвычайных ситуаций.
Также в Польше готовят специальный справочник по практическим советам на случай кризисов — от отключений света до воздушных тревог. Планируется, что до конца 2025 года он будет доступен всем семьям.
Официальные представители подчеркивают: система гражданской защиты должна быть многоуровневой – от действий государственных структур до ответственности каждого гражданина. Поляки должны быть готовы действовать самостоятельно, по меньшей мере, на первые 72 часа в кризисе.
