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Польша разозлила Лаврова на саммите G20: он не сдержался и принялся поучать США
Лавров назвал приглашение Польши на встречу нарушением дипломатических принципов и правил консенсуса.
Глава МИД России Сергей Лавров возмутился участием Польши во встрече G20 в Атланте и не скрывал недовольства присутствием польской делегации. Более того, он еще и принялся поучать США дипломатии.
Об этом российский министр нагло заявил в кулуарах саммита, пишет RMF24/PAP.
Глава российского МИД не подбирал слова, комментируя участие Польши в саммите.
Он дерзко заявил, что стране не место за столом переговоров G20, поскольку ее экономика вроде бы недостаточно велика, чтобы отвечать критериям группы. Мол, на G20 и без того достаточно представителей НАТО и Европейского Союза, а потому присутствие Польши, по его мнению, лишнее.
«Очевидно, это нарушение дипломатических правил, особенно многосторонней дипломатии, где участники объединений, таких как G20, работают на основе консенсуса», — заявил Лавров.
Приглашение министра иностранных дел Радослава Сикорского на саммит он нагло назвал «непродуктивным» и якобы противоречащим сложившейся дипломатической практике. Мол, Польша ничего не дает встречи.
Лавров также дерзко подчеркнул, что на Россию якобы никто не давил из-за приглашения Польши на саммит. По его словам, американцы просто пригласили польского министра, а тот «пришел и сел на отведенное для него место».
Напомним, что во время встречи в Атланте Лавров неожиданно пожаловался на Америку. и ее лидера Дональда Трампа. По его словам, администрация действующего президента США продолжает все ограничения, введенные при его предшественнике Джо Байдене,
Заметим, что в США не были рады приезду Лаврова и его команды на запад. В частности, республиканец Дон Бэйкон резко раскритиковал этот приезд и призвал не впускать его в страну, пока режим Кремля продолжает наносить смертоносные удары по Украине.