Польша разъярена из-за ракеты X-101: Варшава вызвала посла и сделали жесткое предупреждение

Флаг Польши. / © gettyimages.com

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Посол России Георгий Михно получил ноту протеста от Министерства иностранных дел Польши после вызова в ведомство из-за падения ракеты в Люблинском воеводстве 30 июля. Дипломат страны-агрессорки также призывал прекратить войну против Украины

Об этом сообщил спикер МИД Польши Мацей Вевир, пишет Polsat News.

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Михну было заявлено, что «любая эскалация на границе Европейского Союза и Североатлантического альянса нежелательна и неприемлема».

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«Посол также услышал призыв прекратить эту незаконную войну против Украины, в которой гибнут невинные люди», — сказал Вевир.

В то же время, заместитель государственного секретаря Роберт Купецкий вручил российскому представителю ноту протеста о вторжении крылатой ракеты в воздушное пространство Польши.

«Посол услышал, что мы однозначно осуждаем враждебные действия, направленные на безопасность суверенного государства и его граждан. Мы требуем прекращения действий, представляющих угрозу жизни и безопасности польского народа, а в то же время несут риск авиакатастрофы», — сказал он.

В то же время Вевир добавил, что дипломат страны-агрессорки принял ноту протеста. Ведь, отметил представитель МСЗ, «в таких ситуациях нет много места для более продолжительной дискуссии».

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«Господин посол очень четко услышал нашу позицию и упор на нашем сотрудничестве с нашими союзниками, — отметил он.

Вевир заявил, что не хочет делать предположений о дальнейших шагах Польши в ответ на действия России. В то же время, он подчеркнул, что публичные заявления правительства являются четким сигналом для Москвы.

Как сообщалось, накануне Варшава сделала первый шаг после опасного инцидента. Премьер Дональд Туск заявил, что Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла.

Напомним, во время атаки на Украину 30 июля ракета Х-101 РФ залетела в Польшу. На территории страны в воздух подняли два истребителя НАТО. В Альянсе заявляют, что держат контакт с Варшавой по поводу нарушения воздушного пространства.

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