Польша сбила российские БпЛА, а Румыния – нет: президент Дан объяснил почему

Никушор Дан / © Associated Press

Румыния - в отличие от Польши решила не сбивать российский дрон, недавно пересекший ее воздушное пространство во время обстрела Украины.

Об этом заявил румынский президент Никушор Дан в эфире Digi24 .

Румынские войска 13 сентября подняли два истребителя F-16, когда в воздушном пространстве страны зафиксировали российский БпЛА. Дрон, летавший 50 минут, перехватили, но не сбили его.

По словам президента Дана, их самолеты могли сбить беспилотник, "но было принято решение не стрелять".

"Мы не стреляли, потому что было принято решение о целесообразности. Мы бы стреляли, если бы были выполнены условия. Нет разницы в подходе между нами и поляками. Это был вопрос обстоятельств, и их решение было не стрелять в тот момент", - подчеркнул он.

Румынский президент также добавил, что в случае выполнения необходимых условий "ответ будет очень решительным, и не только в Румынии, но и во всех странах восточного фланга".

Напомним, румынское Министерство обороны после того, как дроны РФ залетели в страну, заявило, что такие действия создают "новый вызов" безопасности Черного моря. Бухарест осуждает действия Москвы, "демонстрирующие неуважение к международному праву".

После инцидента Румыния утвердила правила сбивания вражеских дронов и самолетов, нарушающих воздушное пространство страны. Процедура будет содержать три основных этапа – идентификацию, глушение и вмешательство, детали которых засекречены.