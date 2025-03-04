Польша сделала заявление о приостановке помощи Украине от США

В Варшаве отмечают, что ситуация очень серьезная.
Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, сообщает The Guardian.
Он назвал решение американской администрации очень важным. Кроме того, по его словам, ситуация очень серьезная и имеет большое политическое значение.
"Это предложение может звучать банально, но оно имеет большое политическое значение. Оно (решение — Ред.) было принято без какой-либо информации, без консультаций — ни с союзниками по НАТО, ни с группой формата "Рамштайн", которая участвует в поддержке Украины в ее борьбе", — подчеркнул Вронский.
В свою очередь, премьер-министр Дональд Туск заявил, что суверенная прозападная Украина означает более сильную и безопасную Польшу. По его словам, те, кто ставит под сомнение суверенитет Украины, способствуют триумфу "фюрера" Кремля Владимира Путина.
"Суверенная, прозападная Украина, способная оградить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. В условиях политической неразберихи и растущего хаоса именно это имеет наибольшее значение. Тот, кто ставит под сомнение эту самоочевидную истину, способствует триумфу Путина. Понятно?" — подчеркнул Туск.
Напомним, в администрации диктатора РФ Владимира Путина прокомментировали приостановку военной помощи США для Украины. В частности, в Москве говорят, мол, это может "побудить Киев к мирному процессу".
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