Польша сделала заявление о приостановке помощи Украине от США

В Варшаве отмечают, что ситуация очень серьезная.

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине было принято без консультаций с союзниками.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, сообщает The Guardian.

Он назвал решение американской администрации очень важным. Кроме того, по его словам, ситуация очень серьезная и имеет большое политическое значение.

"Это предложение может звучать банально, но оно имеет большое политическое значение. Оно (решение — Ред.) было принято без какой-либо информации, без консультаций — ни с союзниками по НАТО, ни с группой формата "Рамштайн", которая участвует в поддержке Украины в ее борьбе", — подчеркнул Вронский.

В свою очередь, премьер-министр Дональд Туск заявил, что суверенная прозападная Украина означает более сильную и безопасную Польшу. По его словам, те, кто ставит под сомнение суверенитет Украины, способствуют триумфу "фюрера" Кремля Владимира Путина.

"Суверенная, прозападная Украина, способная оградить себя от российской агрессии, означает более сильную и безопасную Польшу. В условиях политической неразберихи и растущего хаоса именно это имеет наибольшее значение. Тот, кто ставит под сомнение эту самоочевидную истину, способствует триумфу Путина. Понятно?" — подчеркнул Туск.

Напомним, в администрации диктатора РФ Владимира Путина прокомментировали приостановку военной помощи США для Украины. В частности, в Москве говорят, мол, это может "побудить Киев к мирному процессу".

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