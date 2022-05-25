"Польша серьезно готовится": посол Украины заявил, что Россия может обстрелять это государство

Посол Украины Андрей Дещица заявил, что Россия может обстрелять территорию Польши, и это государство готовится к такому вероятному сценарию. При этом не имеет значения, что Польша – член НАТО.

Кроме того, для Польши существует российская угроза с территории Беларуси.

Об этом Дещица рассказал в интервью "BBC Украина".

"То, что Польша серьезно готовится – это серьезно, и я думаю, они правильно делают. Потому что существует старинная поговорка: хочешь мира – готовься к войне. И если Польша видит, до чего может довести эта агрессивная политика России в Украине, то вполне пора готовиться к тому, чтобы это не произошло в Польше, чтобы не было подобных Буч, Ирпеней и Гостомелей в Польше. Поэтому они серьезно готовятся к этому – они обновили закон об обороне, увеличили бюджет об обороне, увеличили количество территориальной обороны, проводят закупку современных видов вооружения для армии", – рассказал украинский посол.

Нападет ли Россия на Польшу – этот вопрос нужно задавать самой РФ, но это вполне возможно, отметил Дещица.

"Россия обстреливает Львов или Яворов, расположенный в нескольких десятках километров от Польши, и вполне возможно, что эти ракеты могут улететь на 20 километров в сторону Запада. А это уже будет территория Польши", – пояснил дипломат.

Он также выразил мнение, что членство Польши в НАТО "не имеет значения, потому что может быть даже и человеческая погрешность или эмоциональное решение".

"Это может произойти и в случае, если Польша сделает какие-либо заявления и тогда Россия может пробовать ее обстреливать", – добавил посол Украины.

Он также отметил, что неизвестно, не будет ли Беларусь использована как плацдарм для нападения на Польшу.

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"То, что происходило на польско-белорусской границе осенью прошлого года – это была своеобразная атака, подготовленная белорусскими и российскими спецслужбами против Польши. Если бы тогда Польша позволила этим так называемым мигрантам и впустила бы их на свою территорию, неизвестно, была бы стабильна ситуация в Польше, не расшатали бы ее, не были ли это диверсионные группы, которые расшатывали ситуацию внутри. Поэтому вполне реально, что Польша имеет угрозу и от России, и от России при поддержке Беларуси", — подчеркнул Дещица.

Напомним, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде и заявил, что только Украина должна решать какие-либо условия, на которых она добивается мира с Россией.

Кроме того, Дуда заявил, что Польша должна требовать от России возмещения за Катынское преступление.

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