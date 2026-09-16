Польша снова "лезет" с угрозами, которых героев должна чествовать Украина: что заявил Сикорский

«Скажите мне, кто ваши герои»: глава МИД Польши сделал скандальное заявление об украинском пантеоне / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский продолжает атаковать Украину за то, что наше государство хочет достойно почтить своих известных исторических деятелей.

Об этом глава польского МИД сказал в интервью Европейской правде.

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Сикорский цинично призвал Украину проявить осторожность в вопросе выбора национальных героев и пригрозил «потом не удивляться последствиям».

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«Здесь у меня есть одно предложение. Оно — к украинским политикам. Конечно, каждая страна сама решает, кто ее герои. Но „скажите мне, кто ваши герои, и я скажу вам, кто вы“. У вас в Украине есть немало настоящих героев, как герои вашего сопротивления против российской агрессии. Итак, будьте осторожны, выбирая героев из прошлого. Ибо у некоторых из них, скажем так, неоднозначная репутация. А нам не нужны новые исторические споры», — сказал он.

Полский министр, говоря о «неоднозначной репутации» украинских героев, похоже «забыл», что некоторые польские национальные герои, в честь которых названы улицы и чествуют на государственном уровне в Польше, преследовали украинцев и межвоенный период и осуществляли этнические чистки в украинских селах во времена Второй мировой.

Сикорского спросили, что могут сделать рядовые граждане, чтобы прекратились нападения на украинцев в Польше. Он удивил ответом, заявив, что шагом к смягчению напряжения должна быть «большая осторожность» Украины в выборе исторических фигур как национальных героев. Осуждать нападения на украинцев политик не стал.

На замечание журналистов о том, что Украина не выдвигала претензий к Польше из-за чествования Пилсудского, Дмовского, Армии Краевой и т.д., министр отметил, что в Польше также есть противоречивые герои, как и во многих странах мира.

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«Недавно мне вручили коллекцию медалей из Монголии, отчеканенных к 800-летию Чингисхана. Согласитесь, это противоречивая фигура как в Польше, так и в Украине. Да, каждая страна имеет свои исторические нарративы. Но не забывайте: эти нарративы будут оценивать и другие», — снова пригрозил глава польского МИД.

Также Сикорского спросили, нужно ли Украине пересмотреть решение о национальном пантеоне.

Министр ответил, что большинство стран имеют такой институт, однако посоветовал украинцам «осторожно отбирать туда фигуры».

«Потому что это вызовет реакцию за границей. И если вы включите туда людей, которые запятнали свою репутацию военными преступлениями, то потом не удивляйтесь», — в очередной раз ультимативно заявил польский политик.

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В конце концов Сикорский несколько примирительно сказал, что «политикам обеих стран следует действовать более ответственно, и не использовать проблемы прошлого для разжигания ненависти сегодня».

Ранее, на днях глава МИД Польши Сикорский манипулятивно обвинил УПА и упрекнул Владимира Зеленского.

Напомним, отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе.

В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если она не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА. На этом фоне в Польше участились акты агрессии против проживающих там украинцев.

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