Польша сожалеет из-за приостановки помощи США Украине — министр обороны

Флаг Польши

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Вицепремьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил сожаление по поводу того, что США приостановили предоставление Украине боеприпасов и ракет .

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Варшаве, пишет Укринформ .

Как отметил Косиняк-Камыш, это решение не является для Польши "хорошей информацией". Ведь Украина защищается от России, поэтому нужно ее поддерживать, чтобы она выстояла. По его словам, европейские страны пытаются увеличивать усилия по поддержке Украины. «Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот», - подчеркнул Косиняк Камыш.

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Он констатировал, что со стороны РФ нет доброй воли заключать перемирие и прекращать огонь.

Напомним, что США во второй раз за полгода приостанавливают военную помощь Украине. Больше всего это повлияет на поставки систем ПВО именно тогда, когда они критически необходимы украинцам.