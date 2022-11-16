Польша созывает международных экспертов для расследования ракетного удара — Моравецкий

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перевела все экстренные службы в состояние повышенной боеготовности и пригласила международных специалистов для расследования ракетного удара по территории страны.

Об этом польский премьер заявил после специального заседания правительства, сообщает Onet.

"Мы обратились за поддержкой к союзникам. Мы проводим анализ и консультации по применению статьи 4 Договора о НАТО", – сказал он.

Также Моравецкий призвал граждан не дать манипулировать и сохранять спокойствие. Он напомнил, что Россия использует фейки для манипуляций.

"Прислушаемся к месседжам правительства и наших союзников. Мы должны быть вместе. Вместе мы в безопасности и нас не запугать", — подчеркнул польский премьер.

Ракетный удар по Польше

15 ноября российская ракета упала в пограничной деревне в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуви. В результате ракетного удара погибли два человека.

В Польше заявили, что сейчас проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск. В свою очередь советник ОП Алексей Арестович заявил, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет.

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своими украинскими и американскими коллегами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Анджеем Дудой заявил, что Европа и мир должны быть полностью защищены от России-террориста.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия пытается продвинуть фейк о причастности Украины к взрывам в Польше. Эту информацию позже подтвердили в Польше, и заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства.

В свою очередь в Госдепе США заявили, что отказались дать прогноз о возможном развитии ситуации, там отметили, что возьмут паузу для изучения инцидента.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что не имеет четких доказательств того, кто запустил ракету, ударившую по территории страны.

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