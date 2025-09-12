Польша требует ответа США на действия России: Сикорский жестко раскритиковал Трампа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг резкой критике недавние решения президента США Дональда Трампа в отношении России, заявив, что вместо ужесточения санкций, ситуация привела к обострению конфликта. Его комментарии прозвучали после атаки российских дронов на Польшу.

Об этом сообщает The Guardian.

Радослав Сикорский прокомментировал недавние инциденты с нарушившими воздушное пространство Польши российскими дронами, отметив, что «трудно поверить», что эти вторжения «могли быть ошибкой», как накануне заявил американский президент. Он отметил необходимость изменить «расчеты» Владимира Путина, убедив его, что «он не сможет завоевать Украину за приемлемую цену».

Реклама

Для этого, по словам польского министра, необходимо ввести более жесткие санкции против России и «лишить Россию ресурсов для продолжения этой преступной войны».

Более того, Сикорский сделал резкое замечание по поводу недавних решений Трампа в отношении России, фактически обвинив его в эскалации конфликта.

«Мы должны были получить санкции, а вместо этого — получили Аляску. И с тех пор, как вы говорите, атаки усилились», — заявил он.

Этот комментарий ясно указывает на разочарование Польши действиями администрации Белого дома, которые, по мнению Варшавы, не только не остановили российскую агрессию, но и могли способствовать ее усилению. Заявление «мы получили Аляску» является прямым намеком на неудовлетворительные результаты саммита и провал политики Трампа.

Реклама

Польша последовательно выступает за решительный ответ на агрессивные действия Кремля. Заявления Сикорского подчеркивают, что в Европе растет обеспокоенность по поводу эффективности текущей политики против российской агрессии и необходимости более жестких и лучше скоординированных действий союзников.

Напомним, европейским чиновникам удалось убедить президента США Дональда Трампа, что Владимир Путин не заинтересован в завершении войны против Украины. Трамп согласен оказывать давление на Россию, однако сначала Европа должна убедить Белый дом согласиться на то, как именно это сделать, что будет гораздо более сложным шагом.