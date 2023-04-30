Польша укрепляет границу с Калининградской областью РФ: какие меры предусмотрены

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о действиях, направленных на укрепление государственной границы страны с РФ.

Глава польского правительства посетил Бартошицы, расположенные вблизи границы с Калининградской областью.

Об этом пишет "Польское радио".

Высокопоставленный чиновник отметил, что польское правительство уже сделало шаги для усиления безопасности в регионе.

«На всей пограничной полосе мы будем строить физические и электронные заградительные средства. Это так называемая периметрия. Также мы будем усиливать присутствие пограничной службы, всех остальных служб. Это уже сделано, но мы будем продолжать весь этот процесс», — сказал он.

Премьер-министр резюмировал, что присутствие польского войска в приграничных районах восстанавливается. Это часть улучшения безопасности в этих регионах.

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Напомним, ранее сообщалось, что Польша на границе с Калининградской областью России начала строительство электронного барьера для лучшего контроля за ситуацией на соответствующем участке. Электронный барьер – это система камер и датчиков движения.

Ранее мы писали, что в Польше совершенствуют систему охраны границы с Россией. Радиус действия усиленной охраны будет охватывать всю сухопутную границу Польши с Россией – это около 199 километров, за исключением участка Вислинской косы.

Также Польша собирается установить камеры и датчики движения на границе с Калининградом.