Польша устроила скандал из-за ветерана дивизии "Галичина" на встрече с Зеленским в Канаде

Польский посол назвал дивизию "Галичина" "печальноизвестным военным формированием Украины времен Второй мировой войны, ответственным за убийства тысяч поляков и евреев".

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал извинений за появление в канадском парламенте 98-летнего ветерана дивизии "Галичина" Ярослава Гуньку. Последнего после выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте представил в качестве героя войны спикер Палаты общин Канады Энтони Рота.

Свое заявление Дзельский опубликовал в Сети 25 сентября.

Заметим, 22 сентября Рота почтил Гуньку во время визита Зеленского. После обращения украинского лидера к канадскому парламенту спикер Палаты общин представил Гуньку как героя войны.

"Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за всю его службу", — сказал Рота.

Аплодисменты канадских парламентариев ветерану дивизии "Галичина" Ярославу Гуньке/Скриншот

Польша требует извинений за ветерана дивизии "Галичина" в парламенте Канады

Через несколько дней Дзельский потребовал извинений за ветерана дивизии "Галичина" в парламенте Канады. Он назвал Гуньку членом "печально известного военного формирования Украины времен Второй мировой войны, ответственного за убийства тысяч поляков и евреев".

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"Польша – лучший союзник, который есть у Украины, но она никогда не согласится отбеливать таких злодеев. Как посол Польши в Канаде я жду извинений", – написал Дзельский в Сети, добавив фото, на котором Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо аплодируют Гуньке.

Сообщение посла Польши в Канаде Витольда Дзельского

Канада извинилась перед Польшей

Спикер парламента Канады Энтони Рота принес извинения за приглашение на встречу с Зеленским ветерана Ярослава Гуньки, информирует The Guardian.

По словам Рота, он впоследствии узнал "дополнительную информацию" о ветеране дивизии "Галичина", намекнув на то, что ее бойцы во время Второй мировой войны якобы были причастны к Холокосту.

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"Позже я узнал больше информации (об этом человеке – ред.), что заставляет меня сожалеть о моем решении. Особенно я хочу принести свои глубокие извинения еврейским общинам в Канаде и во всем мире. Я принимаю полную ответственность за свои действия", – заявил спикер канадского парламента.

Рота добавил, что пригласить Гуньку – его личное решение, о котором не знал ни Трюдо, ни другие парламентарии.

Причастна ли дивизия "Галичина" к убийствам поляков и евреев

В течение 1943-1945 годов дивизия "Галичина", или 14-я гренадерская дивизия фронтовых войск СС "Галичина", входила в состав немецких войск "Ваффен СС" и была военным, а не карательным формированием. О ее создании объявили немецкие оккупационные власти на территории Восточной Галиции. Дивизия не входила в структуру общих СС (Allgemeine SS), участвовавших в Холокосте и других карательных операциях на оккупированных территориях, а входила в так называемые Войска СС (Waffen SS) и была предназначена для боевых действий на фронте рядом с Вермахтом.

Ни дивизия "Галичина", ни ОУН, ни УПА, ни батальоны "Нахтигаль" и "Роланд" и их члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом после Второй мировой войны, а сами эти структуры не были признаны преступными.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский побывал с визитами в США и Канаде, после чего рассказал о помощи, которую получит Украина.

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