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Польша утилизирует истребители МиГ-29, которые планировала передать Украине
Польша решила судьбу истребителей МиГ-29, которые обещали Украине — со временем их отправят на металлолом.
Министерство обороны Польши решило судьбу польских МиГ-29, которые должны были быть поставлены Украине в обмен на технологии беспилотников. Соглашение не вступило в силу, и самолеты теперь будут периодически сниматься с эксплуатации и отправляться на утилизацию.
Об этом пишут Wiadomosci.
В конце прошлого года Польша объявила о планируемой передаче Украине части МиГ-29, которые остались в ВВС Польши. Эти самолеты уже достаточно старые — они находятся на вооружении ВВС Польши с 1989 года. Сейчас их заменяют более современными самолетами.
Польша должна получить от украинцев технологии беспилотников в обмен на самолеты. Однако сделка — по крайней мере, пока — сорвалась.
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш возлагает вину на Украину.
«Мы представили Украине четкое предложение по беспилотникам и технологиям. Первоначально в этой сфере была договоренность. Сегодня Украина не выполняет это соглашение. Мы готовы к дальнейшим переговорам», — сказал он.
По словам польского министра, этот вопрос имеет политические мотивы и вытекает, среди прочего, из недавних исторических споров между странами.
МиГи заканчивают свою жизнь
Так что возникает вопрос, что будет с непоставленными самолетами. Как стало известно, срок службы истребителей все равно истечет.
«Поскольку самолеты достигнут своих целевых сроков службы и не будет перспектив их дальнейшей модернизации в вооруженных силах Польши, они будут периодически выводиться из вооружения», — сообщила журналистам пресс-служба Министерства обороны Польши.
Проще говоря: МиГи просто изнашиваются, они превышают сертифицированный налет, и никто не планирует инвестировать в их дальнейшую модернизацию. Поэтому самолеты будут постепенно, один за другим, выводиться из строя.
Когда это произойдет? Министерство национальной обороны Польши отказывается предоставлять подробности. Эта информация не публичная и будет оставаться такой. «Мы не планируем обнародовать ее», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа готов стать посредником в диалоге между Украиной и Польшей для урегулирования напряженности между двумя странами.