Польша в скором времени отправит в Украину оборудование, необходимое для восстановления энергетического сектора.

В ближайшие дни Польша направит в Украину уже третий пакет оборудования, необходимый для восстановления энергетического сектора нашей страны.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, пишет Укринформ.
Польские энергетические компании организуют поставки в Украину этого оборудования.
"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины", — сообщил Вавжик.
Первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй – в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.
Помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерство климата и окружающей среды.
Польша является координатором среди стран Евросоюза по поддержке Украины в энергетической сфере. 26 января 2023 г. в Польше открылся Энергетический хаб, благодаря которому ЕС будет оказывать Украине соответствующую помощь.
Напомним, что Польша является одним из крупнейших союзников Украины в войне против России. В частности, Польша может передать Украине истребители F-16, но есть определенные условия.
Также Польша готова передать ВСУ более 70 танков.
К тому же, СМИ сообщают, что весной прошлого года Польша тайно передала Украине несколько истребителей МиГ-29.
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