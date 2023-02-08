Польша в скором времени отправит в Украину оборудование, необходимое для восстановления энергетического сектора.

В ближайшие дни Польша направит в Украину уже третий пакет оборудования, необходимый для восстановления энергетического сектора нашей страны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, пишет Укринформ.

Польские энергетические компании организуют поставки в Украину этого оборудования.

"В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины", — сообщил Вавжик.

Первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй – в конце декабря. Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.

Помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерство климата и окружающей среды.

Польша является координатором среди стран Евросоюза по поддержке Украины в энергетической сфере. 26 января 2023 г. в Польше открылся Энергетический хаб, благодаря которому ЕС будет оказывать Украине соответствующую помощь.

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Напомним, что Польша является одним из крупнейших союзников Украины в войне против России. В частности, Польша может передать Украине истребители F-16, но есть определенные условия.

Также Польша готова передать ВСУ более 70 танков.

К тому же, СМИ сообщают, что весной прошлого года Польша тайно передала Украине несколько истребителей МиГ-29.

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