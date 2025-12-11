Дональд Туск.

Польша возмущена тем, что оказалась на дипломатической обочине. Лидеры стран Европы - Великобритании, Франции, Германии и Украины собрались в Лондоне для согласования позиций по мирному соглашению, но Варшавы среди приглашенных не было.

Это произошло во второй раз, ведь Польша также пропустила саммит в Женеве 23 ноября, сообщает Politico .

Исключение Польши из высшего эшелона переговоров стало ударом для страны, которая занимает одну из самых активных позиций ЕС в отношении Украины. Правонационалистический лагерь вокруг польского президента Кароля Кароля Навроцкого обвиняет в этом либерального премьера Дональда Туска.

«Отсутствие Польши в Лондоне – это еще один пример некомпетентности Дональда Туска», – заявил сенатор от партии «Право и справедливость» Марек Пек.

Politico отмечает, что причины возмущения и разочарования Польши ясны. Стране приняла миллион украинских беженцев, выступает ключевым центром поставки для Киева, больше всего тратит на оборону среди стран НАТО и хочет более чем вдвое увеличить свою армию.

Премьер Дональд Туск выразил определенное разочарование из-за такого изгнания Польши. На прошлой неделе в Берлине, стоя рядом с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, он подчеркнул, что «точно никто в Москве не хочет, чтобы Польша была везде».

В то же время представитель правительства Адам Шлапка заявил, мол, в Лондоне не произошло ничего необычного. По его словам, «существуют десятки таких форматов, они постоянно меняются», а Польша, говорит он, «не обязана – и не должна – участвовать во всех из них». По его словам, глава МИД Радослав Сикорский после встречи присоединился к телефонному разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским и британским премьер-министром Киром Стармером, а это доказательство того, что Варшава «остается полностью привлеченной».

Между тем, бывший президент Бронислав Коморовский, политический союзник Туска, утверждает, что отсутствие Польши отражает геополитические реалии, а не дипломатический провал. По его словам, Лондон объединил «три сильнейших европейских страны» — политически, военно и экономически — внесшие наибольший вклад в военные усилия Украины. Польша, добавил он, «просто слабее», и хотя Европа ценит роль Варшавы, она должна «соответствовать реальному весу».

Разделенная дипломатия

Издание отмечает, что пока Туск сосредотачивается на европейской координации, президент Кароль Навроцкий был занят укреплением своих внешнеполитических полномочий, летая в Вашингтон, развивая контакты вокруг администрации Дональда Трампа и публично выступая о «независимом голосе» Польши.

Чиновники признают, что именно Навроцкий имеет более прямой доступ к Белому дому. Его старший советник по внешней политике Яцек Сариуш-Вольский высказался, мол, "Трамп никогда не встретится с Туском", а без доступа к Трампу - Туск "не добавляет ничего особенного" к переговорам на высоком уровне на Западе.

Впрочем, несмотря на театральность, оба лагеря разделяют одинаковую жесткую позицию по отношению к агрессорке России. Вместе с тем, констатирует Politico, следствием того, что Навроцкий занимается дипломатией с Трампом, пока Туск имеет дело с Европой, может быть то, что это выглядит как две внешние политики одновременно.

«Проблема не в позиции Польши. Проблема в том, чтобы знать, кто говорит от имени Польши», – сказал высокопоставленный западноевропейский дипломат.

Напомним, несколько дней назад Навроцкий снова заявил, что требует «симметрии» в отношениях с Украиной, а также ожидает от Киева большей благодарности. Он также пригласил Владимира Зеленского посетить Варшаву для обсуждения вопросов, которые, по его словам, нуждаются в решении на двустороннем уровне.