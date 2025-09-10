ТСН в социальных сетях

Польша впервые сбивала "Шахеды": в США отреагировали на атаку

В Конгрессе призывают президента Дональда Трампа усилить давление на кремлевский режим.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
США.

США / © Associated Press

Ночью 10 сентября во время атаки России по Украине беспилотники залетели к союзнику НАТО - Польше, где они впервые были сбиты. На подобные действия РФ Белый дом должен ответить санкциями.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

Политик подчеркнул, что инцидент произошел менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп принял польского коллегу Кароля Навроцкого в Белом доме.

"Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их скорую реакцию на непрерывную беспричинную агрессию военного преступника Путина против свободных и продуктивных наций", - подчеркнул конгрессмен.

Уилсон призвал президента Трампа ответить санкциями, "обанкротирующими российскую военную машину", и предоставить Украине оружие для ударов по РФ.

"Путин больше не довольствуется лишь поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и преуспевающие нации научат Россию, что такое границы", - добавил он.

Напомним, союзники Польши отреагировали на атаку дронов, во время которой силы ПВО страны и сил НАТО сбили российские воздушные цели над территорией страны. Польский премьер Дональд Туск подчеркнул, что сейчас перспектива военного конфликта "ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

