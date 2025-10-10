Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Польша поддерживает идею, чтобы соседние страны помогали Украине сбивать российские ракеты и дроны. Однако для этого необходимо решение НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщают «Новости.Live» в Telegram.

У Сикорского спросили, как может решиться вопрос о возможном закрытии неба над Украиной.

Реклама

По его словам, опрос в Польше показывает, что ее граждане поддерживают идею закрыть небо над Украиной.

«Но Польша является членом НАТО, поэтому мы вынуждены ждать решения со стороны НАТО», — обратил внимание он.

Также Сикорский уточнил, что на фоне последних провокаций России в воздушном пространстве Польши, Румынии и Эстонии обсуждение такой инициативы происходит в ускоренном темпе.

Что предшествовало

Напомним, украинские власти с самого начала полномасштабного вторжения России призвали страны НАТО закрыть небо, поскольку уже тогда проблема ракетных атак россиян была существенной.

Реклама

Хотя через три с половиной года Украине и предоставили большое количество систем ПВО, их все равно не хватает для защиты всех важных объектов.

Вопрос введения бесполетной зоны над Украиной или даже над ее частью снова стал актуален после того, как почти 20 российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши, а в воздушное пространство Эстонии залетели сразу три российских МиГ-31.