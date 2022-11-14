"Польша захватит запад Украины за ее долги": в Варшаве объяснили, почему РФ распространяет такие фейки

Россия усилила дезинформационную кампанию против Польши и Украины. Российские пропагандисты проталкивают нарративы о якобы планах поляков захватить запад Украины. Также в РФ распространяют фейки о том, что якобы большое количество польских наемников воюет за Украину и, наконец, оккупирует ее западную часть.

Об этом написал в Twitter представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Он отметил, что российская пропаганда выстроена на лжи о том, что Киев и Варшава якобы договорились о том, что "Польша заберет запад Украины за ее долги" и что польские наемники в конце концов оккупируют Украину.

"Российская пропаганда активно работает над внедрением этой лжи в западную информационную среду. Эти враждебные усилия полностью вписываются в попытки Кремля изобразить Польшу разжигателем войны и изолировать Варшаву на международной арене", — объяснил Жарин.

Он написал, что кроме россиян, их союзники в Беларуси также усиливают пропагандистские нарративы против Варшавы на основе ошибочных обвинений в том, что та якобы готовит нападение.

"Еще посредством разнонаправленных усилий РФ продвигает нарративы о коррупции в украинской армии, низком моральном духе солдат и гражданских, дезертирство и высокий уровень преступности. Помимо попыток очернить Украину, российская пропаганда активизирует информационную войну, чтобы сломать волю и готовность союзников продолжать поддерживать Киев, и выдумывает надуманные поводы для нанесения ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины", – добавил Жарин.

Российские фейки об отношениях Польши и Украины

Напомним, в апреле российские пропагандисты распространили фейк о том, что якобы Польша в мае планировала захватить западные области Украины под видом майских военных учений, а до июня Украину якобы могли "разделить". Эту ложь также подхватили российские оппозиционеры и даже мировые СМИ.

Такие информационные вбросы распространялись и в 2014 году.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что это — ложь, которую распространяют пропагандисты из-за поддержки Польшей Украины.

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