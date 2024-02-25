"Польше придется платить страшную цену": Кулеба о призывах провокаторов к Путину

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что поляки, призывающие прийти в страну президента России Владимира Путина и навести "порядок", а также рассыпают украинское зерно – провокаторы.

Об этом он сказал 24 февраля в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что поляки "должны помнить историю".

"Те люди, которые когда-то на Донбассе призывали Путина прийти и навести порядок, когда Путин пришел — их первых и расстреляли сами россияне. Поэтому не надо полякам играть с этими историями: "Путин приди, порядок наведи". Потому что когда российский сапог будет снова топтаться по польской земле, будет очень горько. Придется Польше платить страшную цену. Потому что сегодня каждый украинский солдат в том числе воюет, чтобы у поляка не было стрельбы, артиллерии и смертей. Когда они решают ради политических целей поиграть с этой темой, должны всегда помнить, что во всех разделах Польши Россия принимала участие", — напомнил министр.

Кулеба также отметил, что польские власти официально извинились за инцидент с рассыпанным зерном.

"По этому мужику с плакатом (с призывом к Путину – ред.), то, насколько мне известно, уголовное дело на него заведено… Это не все поляки – это очень узкий сегмент радикально настроенных участников протестов", – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, на протестах фермеров в Польше снова заметили пророссийские лозунги во время визита к протестующим министра сельского хозяйства Чеслава Топорского.

Польский журналист Томек Вальчак отметил, что протесты фермеров на границе с Украиной обладают мощным потоком пропаганды и дезинформации.

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