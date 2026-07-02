Польские евродепутаты хотят включить вопрос УПА в отчет о вступлении Украины в ЕС: что известно

ЕС / © Unsplash

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Группа польских депутатов Европарламента подала поправки в ежегодный отчет о продвижении Украины на пути в Европейский Союз. Предложения касаются оценки деятельности Украинской повстанческой армии (УПА) и памяти жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает издание RMF24 ссылаясь на собственные источники в Европейском Парламенте.

Что предлагают евродепутаты?

Дебаты по этому документу запланированы на 7 июля, а голосование по правкам состоится уже на следующий день, 8 июля. Наиболее жесткие предложения внесла польская партия «Право и справедливость» (ПиС). Они подготовили четыре изменения, в которых предлагают назвать УПА организацией с нацистской идеологией, ответственной за геноцид польского народа.

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Депутаты от ПиС требуют, чтобы Украина осудила эту символику и разрешила проведение эксгумации тел погибших. Кроме того, в одной из поправок упоминается использование символики УПА некоторыми украинскими беженцами в странах ЕС.

В то же время, крупнейшая фракция Европарламента — «Европейская народная партия» — предложила более мягкий, альтернативный вариант. Его подготовили немец Михаэль Галер и поляк Анджей Галицкий. Авторы объясняют, что сделали это специально, чтобы в результате не прошли слишком радикальные требования.

В этом варианте евродепутаты сожалеют о «недавней, ненужной и ничем не спровоцированной эскалации». При этом ответственность за такое напряжение возлагают на президента Украины Владимира Зеленского.

«Правка также указывает на ответственность УПА за десятки тысяч жертв среди гражданского населения и подчеркивает, что прославление виновников таких преступлений не соответствует европейским ценностям», — отметил Анджей Галицкий.

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Пока авторы альтернативной поправки ведут переговоры с другими крупными фракциями — социал-демократами и либералами, чтобы собрать необходимое количество голосов. Галицкий подчеркнул, что для него главное — появление упоминания этих исторических событий в окончательном отчете Европарламента. Он добавил, что готов поддержать даже более радикальный вариант от партии «ПиС», если у той будет больше шансов на прохождение во время голосования.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский ответил, может ли конфликт с Польшей заблокировать вступление Украины в ЕС.

Также страны Европы могут усилить военное сотрудничество с Украиной и фактически сформировать новый оборонный союз на фоне растущей угрозы со стороны России.

В то же время, Расмуссен положительно оценил возможность, что Украина получит разрешение производить американское вооружение на собственной территории, в том числе ракеты-перехватчики и дальнобойные ракеты.

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