Польские фермеры будут протестовать по всей стране: названная причина

Польские аграрии 20 февраля 2024 года проводят большую забастовку, в рамках которой блокада дорог и протесты будут проходить более полутысячи мест по всей Польше.

Главные требования фермеров остаются неизменными: отказ правительства Польши от Европейского зеленого курса и блокада агропродукции из Украины, пишет Укринформ.

Полиция сообщает, что официально зарегистрировано 580 протестов по всей Польше, в которых могут принять участие около 70 тыс. человек. Это огромное по масштабам событие, которое потребует привлечения большого количества правоохранителей.

В связи с забастовкой фермеров по всей Польше ожидаются значительные пробки на дорогах, поскольку протестующие намерены блокировать ключевые отрезки дорог как в городах, так и вне них.

В центр Варшавы протестующие не смогут заехать на сельскохозяйственной технике, но они будут блокировать скоростную дорогу S2 на окраине города и ключевые подъездные пути в польскую столицу. Протесты состоятся также в других польских городах, хотя мэры некоторых из них, например Быдгощи и Люблина, запретили забастовку. Аграрии подали апелляции и ожидают решения судов по этим делам.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что польское правительство делает все возможное, чтобы найти взаимоприемлемые решения с украинскими коллегами и ослабить требования Европейского зеленого курса. В то же время, он предостерег фермеров, чтобы они не дали себя использовать в политических целях противниками действующего правительства.

Во время предварительного протеста фермеров 6 марта в Варшаве произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали несколько полицейских, задержаны десятки протестующих за агрессивные действия.

15 марта ТСН.ua уже сообщал, что польские фермеры начали блокировать границы со Словакией, чтобы проверить, не ввозится ли таким образом зерно из Украины. Там тоже дорогу заблокировали тракторами. Такая акция привела к скоплению на границе около десятка легковых автомобилей и нескольких десятков грузовых автомобилей.

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