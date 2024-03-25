Польские фермеры останавливают блокаду границы с РФ

Фермеры приостановили акцию протеста на границе с российской федерацией в Гжехотке.

Об этом пишет "Польское радио".

В частности, фермеры Варминско-Мазурского воеводства 20 марта 2024 заблокировали пересечение границы, пропуская одну машину в час.

Аграрии удивлены тем, сколько товаров поступает в Европейский Союз из России.

«Европейский Союз еще не принял решение о запрете импорта зерна из России в Сообщество. Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с Россией продолжается. Перевозят многое, в частности везут газ и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан», — рассказал Ежи Салитра из правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты.

Организаторы акции рассказали, что блокаду границы прекращают в связи с грядущими пасхальными праздниками. Ранее протестующие были настроены более решительно, анонсируя блокаду российской границы минимум на месяц.

Напомним, что ранее ТСН.ua уже сообщал, что польские фермеры начали блокировать границы со Словакией, чтобы проверить, не ввозится ли таким образом зерно из Украины. Там тоже дорогу заблокировали тракторами. Такая акция привела к скоплению на границе около десятка легковых автомобилей и нескольких десятков грузовых автомобилей.

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