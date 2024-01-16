Польские фермеры останавливают протесты на границе с Украиной

Польские дальнобойщики, с ноября блокировавшие пункты пропуска на границе с Украиной, достигли согласия с правительством по "определенным условиям".

С 11.00 среды, 17 января, польские дальнобойщики должны прекратить свой протест на украинских пунктах пропуска.

Об этом сообщает Reuters.

"Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы согласовали определенные условия, мы дадим время правительству поработать, поскольку это новое правительство", – сказал Томаш Борковски из Комитета защиты транспортников и работодателей транспорта.

Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию в 11:00 во вторник, 16 января, во время которой должно быть подписано соглашение.

Следует отметить, что польские фермеры решили приостановить акцию протеста на границе с Украиной, после того как правительство согласилось на их требования в начале этого месяца. Поляки-протестующие потребовали от ЕС восстановить систему, согласно которой украинские компании нуждаются в разрешении на работу в ЕС, а также для европейских дальнобойщиков, въезжающих в Украину.

По состоянию на утро 14 января на польско-украинской границе находилось около 2600 грузовиков. Продолжается блокировка движения на трех пунктах пропуска.

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