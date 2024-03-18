Польские фермеры устроили акцию протеста на трассе, соединяющей Варшаву и Берлин

Они начали блокаду в Светске.
Польские фермеры устроили сельскохозяйственную блокаду пограничного перехода с Германией в Светске.
Об этом пишет Radio Zet.
Акция продлится до 20:00 среды, 20 марта.
"Западная граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не закроют фактически восточную границу", – говорят протестующие фермеры. Полиция обращается к водителям с просьбой осторожничать.
В частности, 13:00 в воскресенье, 17 марта, началась сельскохозяйственная блокада пограничного перехода с Германией в Свенцко.
Протест фермеров означает большие сложности для водителей. В полиции сообщили, что движение по автостраде А2 вблизи Слубице будет перекрыто в обоих направлениях. Она соединяет Варшаву и Берлин.
Напомним, ранее сообщалось, что в польском Сейме назвали сроки деблокирования границы.
Кроме того, мы ранее информировали, что польские фермеры временно разблокируют еще один пункт пропуска на границе.
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