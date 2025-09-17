- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 422
- Время на прочтение
- 2 мин
Польские военные приедут в Украину: в МИД сообщили о цели визита
На этой неделе в Украину прибудет делегация польских военных для обсуждения усиления безопасности воздушного пространства и совместной работы с партнерами.
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий рассказал во время брифинга в среду, 17 сентября.
Планы относительно сотрудничества
В ходе визита стороны планируют обсудить совместную работу с другими партнерами по повышению безопасности воздушного пространства. Этот визит считается важным шагом в сотрудничестве между странами.
«Можно будет также обсудить и планы, как нам совместно работать с другими партнерами над тем, чтобы повышать безопасность воздушного пространства. Я думаю, что этот визит будет важным шагом на этом чеке», — сообщил спикер МИД Георгий Тихий.
Упор на «совместной работе» с партнерами свидетельствует о намерениях Украины и Польши привлечь к обсуждению вопросов безопасности более широкий круг стран.
На фоне обострения ситуации с безопасностью
Визит польской делегации в Украину проходит на фоне важных событий, свидетельствующих о подготовке Польши к потенциальной войне с Россией. Еще в марте этого года стало известно, что в стране планируется увеличить армию, а премьер-министр Дональд Туск призвал каждого мужчину быть готовым к войне.
Ситуация с безопасностью в регионе постоянно ухудшается. Недавно российские беспилотники залетели в воздушное пространство Польши, что явилось причиной ускоренного вызова резервистов Сил территориальной обороны.
Кроме того, по данным источников, Польша рассматривает возможность отправки своих военных в Украину для проведения учений. Этот шаг может стать частью более широкой инициативы по усилению военного сотрудничества между двумя государствами.