Польские военные приедут в Украину: в МИД сообщили о цели визита

спикер МИД Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

Реклама

На этой неделе в Украину прибудет делегация польских военных. Главной темой переговоров станет усиление безопасности воздушного пространства Украины.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий рассказал во время брифинга в среду, 17 сентября.

Планы относительно сотрудничества

В ходе визита стороны планируют обсудить совместную работу с другими партнерами по повышению безопасности воздушного пространства. Этот визит считается важным шагом в сотрудничестве между странами.

Реклама

«Можно будет также обсудить и планы, как нам совместно работать с другими партнерами над тем, чтобы повышать безопасность воздушного пространства. Я думаю, что этот визит будет важным шагом на этом чеке», — сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

Упор на «совместной работе» с партнерами свидетельствует о намерениях Украины и Польши привлечь к обсуждению вопросов безопасности более широкий круг стран.

На фоне обострения ситуации с безопасностью

Визит польской делегации в Украину проходит на фоне важных событий, свидетельствующих о подготовке Польши к потенциальной войне с Россией. Еще в марте этого года стало известно, что в стране планируется увеличить армию, а премьер-министр Дональд Туск призвал каждого мужчину быть готовым к войне.

Ситуация с безопасностью в регионе постоянно ухудшается. Недавно российские беспилотники залетели в воздушное пространство Польши, что явилось причиной ускоренного вызова резервистов Сил территориальной обороны.

Реклама

Кроме того, по данным источников, Польша рассматривает возможность отправки своих военных в Украину для проведения учений. Этот шаг может стать частью более широкой инициативы по усилению военного сотрудничества между двумя государствами.