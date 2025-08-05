Польский депутат назвал лозунг "Слава Украине!" "фашистским", украинский посол ответил

Депутат польского Сейма Роман Фриц / © Українська правда

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Депутат польского Сейма Роман Фриц назвал лозунг «Слава Украине!» нацистским. Посол Украины Василий Бондарь прокомментировал высказывание чиновника.

Об этом пишет «24 Канал».

Так, депутат польского Сейма от ультраправой «Конфедерации» Роман Фриц резко отреагировал на то, что одна из депутатов во время дебатов завершила свое выступление словами «Слава Украине!»

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Скандал вокруг лозунга «Слава Украине» в Польше

«Здесь у нас был пример позорного поведения — бандеровского и нацистского! В польском Сейме таких вещей еще не было. Это будто бы здесь кто-то закричал „Sieg Heil!“ Это позор!» — сказал Роман Фриц после выступления коллеги.

Посол Украины в Польше Василий Бондарь не оставил без комментария слова польского политика. Он сделал соответствующее сообщение в Facebook.

Посол напомнил, что:

в Украине законом запрещено использование как нацистской, так и советской символики;

под лозунгом «Слава Украине!» украинские военные идут в бой, защищая свою землю от российского агрессора, защищая независимость своего государства, а также безопасность Европы, в частности Польши;

для украинцев этот лозунг имеет такое же глубокое значение, как для поляков лозунг «Niech żyje Polska!».

Василий Бондарь призвал поляка к взвешенности в высказываниях и воздерживаться от действий, которые могут нанести вред взаимному доверию между двумя народами.

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«Спекуляции вокруг лозунга „Слава Украине!“ с попыткой привязать его к крайним нацистским идеологиям являются ложными и неоправданными. Они играют на руку враждебным нарративам, направленным на раскол демократического сообщества», — резюмировал посол.

Напомним, российские власти криминализировали лозунг «Слава Украине!» и эмблемы украинских повстанческих организаций времен Второй мировой