Польский премьер подверг критике встречу Орбана и Путина

Моравецкий заявил о "очень критическом отношении".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что имеет "очень критическое отношение" к недавней встрече венгерского коллеги Виктора Орбана с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным в Китае.
Об этом он сообщил в Брюсселе после саммита Европейского совета, цитирует его агентство PAP.
По словам главы правительства Польши, Варшава "очень критично" относится ко встрече Орбана и Путина — как и к другим подобным контактам, которые были ранее.
"После начала полномасштабного вторжения России в Украину несколько лидеров Европейского Союза разговаривали с Путиным, на что Польша смотрит очень критично", — подчеркнул Моравецкий.
Следует отметить, что Орбан заявляет, что Будапешт "придерживается мирной стратегии". Мол, именно поэтому и состоялась встреча с главой Кремля.
"Мы сделаем все, чтобы достичь мира. Этой цели послужила моя встреча", — заявил венгерский премьер.
Встреча Орбана и Путина
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и диктатор РФ Владимир Путин встретились в Пекине 18 октября. Среди переговоров была война в Украине. В частности, "мир".
Во время встречи Орбан назвал войну РФ против Украины "военной операцией". Также премьер Венгрии еще раз повторил кремлевские нарративы, чтобы угодить своему "другу".
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