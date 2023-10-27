Польский премьер подверг критике встречу Орбана и Путина

Моравецкий заявил о "очень критическом отношении".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что имеет "очень критическое отношение" к недавней встрече венгерского коллеги Виктора Орбана с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным в Китае.

Об этом он сообщил в Брюсселе после саммита Европейского совета, цитирует его агентство PAP.

По словам главы правительства Польши, Варшава "очень критично" относится ко встрече Орбана и Путина — как и к другим подобным контактам, которые были ранее.

"После начала полномасштабного вторжения России в Украину несколько лидеров Европейского Союза разговаривали с Путиным, на что Польша смотрит очень критично", — подчеркнул Моравецкий.

Следует отметить, что Орбан заявляет, что Будапешт "придерживается мирной стратегии". Мол, именно поэтому и состоялась встреча с главой Кремля.

"Мы сделаем все, чтобы достичь мира. Этой цели послужила моя встреча", — заявил венгерский премьер.

Встреча Орбана и Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и диктатор РФ Владимир Путин встретились в Пекине 18 октября. Среди переговоров была война в Украине. В частности, "мир".

Во время встречи Орбан назвал войну РФ против Украины "военной операцией". Также премьер Венгрии еще раз повторил кремлевские нарративы, чтобы угодить своему "другу".

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