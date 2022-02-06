Полсотни депутатов парламента Ирана заразились коронавирусом

По стране активно распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон".

Пятьдесят из 290 членов парламента Ирана получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Об этом со ссылкой на депутата иранского Меджлиса Алирезу Салими сообщает The Guardian.

Отмечается, что парламентская сессия на этой неделе будет проведена в соответствии с санитарными нормами.

В то же время в апреле прошлого года работа парламента из-за вспышки SARS-CoV-2 была приостановлена на две недели, а в первые дни пандемии несколько депутатов умерли от коронавируса.

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В настоящее время в Иране средний суточный показатель новых случаев заболевания COVID-19 вырос до более чем 30 тысяч. По стране активно распространяется новый штамм заболевания "Омикрон".

Всего в Иране с населением около 85 миллионов человек с начала пандемии зарегистрировали более 6,5 миллиона заражений и более 132,5 тысячи смертей от коронавируса.

Заметим, что более 50 миллионов иранских граждан получили две дозы COVID-вакцины, а более 19 миллионов уже имеют три прививки.

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