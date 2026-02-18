- Дата публикации
Полтора часа без свидетелей: о чем украинская делегация тайно разговаривала с РФ без участия США
Украина и Россия провели прямые переговоры в Женеве без представителей США.
В рамках мирных переговоров в Женеве глава украинской делегации Рустем Умеров лично встретился с руководителем делегации РФ Владимиром Мединским без представителей США.
Об этом рассказала представитель председателя украинской переговорной делегации и секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян, передает «Суспільне».
По ее словам, после завершения трехсторонних переговоров в Женеве Умеров и глава фракции «Слуга народа» у Давида Арахамии был отдельный разговор с Мединским. Был ли на встрече еще один член украинской делегации Кирилл Буданов, не уточняется.
Эти переговоры продолжались около полутора часов. Тема встречи пока неизвестна.
В издании добавили, что Мединский в комментарии для представителей российских СМИ подтвердил, что встречался с членами украинской делегации.
Напомним, вечером 17 февраля в Женеве завершился первый день трехсторонних консультаций между Украиной, США и РФ. Сегодня, 18 февраля, состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-США-Россия.
По информации издания Axios, переговоры в Женеве зашли в тупик.
The Guardian отмечает, что второй день переговоров завершился только через два часа, что свидетельствует о скудном прогрессе.