"Получат гитлеровский результат": в Минобороны отреагировали на псевдореферендумы оккупантов

В украинском Минобороны сравнили планы российских оккупантов по проведению "референдумов" с аншлюсом Австрии гитлеровской Германией 1938 года.

В оборонном ведомстве Украины убеждены, что россияне получат гитлеровский результат 1945 года.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Сети.

"Рашистские реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результаты 1938 года. Вместо этого они получат гитлеровский результат 1945 года", — указано в заявлении министерства.

Напомним, оккупанты из "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах провести "референдумы" о вхождении в состав России. Фейковое голосование запланировано на даты с 23 по 27 сентября.

Кроме того, о необходимости "референдума" выступили и коллаборанты в оккупированных районах Херсонской области.

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