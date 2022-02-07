"Получай за наш народ": в Киеве напали на советника Венедиктовой и жестоко избили

"Получай за наш народ": в Киеве напали на советника Венедиктовой и жестоко избили

Правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В Киеве на улице Тверской Тупик неизвестные избили мужчину и скрылись. 49-летний пострадавший госпитализирован.

"Сегодня, 7 февраля, в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили неизвестные. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Предварительно установлено, что к потерпевшему — помощнику генпрокурора — на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летний пострадавший госпитализирован.

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"Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. После проведения проверки происшествия будет предоставлена правовая квалификация", — рассказали в полиции.

Как сообщает Obozrevatel, ссылаясь на источники, пострадавший – советник генпрокурора Украины Зураб Адеишвили.

По информации собеседников издания, Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли агрессивные неизвестные люди. Они спросили его имя и фамилию. Убедившись, что это он, банда с криком "Получай за наш народ!" набросилась на него с кулаками.

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Следует отметить, что Зураб Адеишвили занимал должность министра юстиции Грузии во время правления президента Михаила Саакашвили, был его ближайшим соратником. В 2004 году был назначен генеральным прокурором. После того, как Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, был вынужден уехать за пределы Грузии вместе с большинством членов его команды.

По данным источника "УП", ситуация связана с его деятельностью в Грузии.

В настоящее время состояние советника генпрокурора удовлетворительное, он находится в больнице под наблюдением врачей.

Напомним:

В Киеве на проспекте Победы в Шевченковском районе двое рецидивистов совершили разбойное нападение и ограбили журналиста и соучредителя "Громадського радіо" Андрея Куликова. За совершенное молодым людям грозит до 6 лет лишения свободы.

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