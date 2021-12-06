Получил травму запястья: в Сети распространили видео нападения на кандидата в президенты Франции Эрика Земмура

Подозреваемый в нападении находится под стражей из-за "преднамеренного насилия".
Ультраправый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в воскресенье, 5 декабря, подвергся нападению во время своего первого предвыборного митинга в пригороде Парижа.
Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что инцидент произошел в выставочном комплексе "Вильпант" около 17:30 по местному времени, когда бывшего телеведущего, который в сопровождении охраны и журналистов направлялся к трибуне, внезапно схватили за шею.
По информации издания, в результате нападения Земмур получил растяжение запястья, однако отказался отменить выступление и продолжил идти. Тем временем подозреваемого задержали, ныне он находится под стражей из-за "преднамеренного насилия". Мотивы нападающего пока неизвестны.
По предварительным данным, кандидат в президенты Франции, который в результате травмы в течение девяти дней будет считаться временно нетрудоспособным, планирует подать жалобу.
L'agression de zemmour, digne des plus grands catcheurs #ZemmourVillepinte pic.twitter.com/t50lis7W9L— Benj (@benjdpl) December 5, 2021
Как сообщалось, во время речи кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, который придерживается радикально правых взглядов, возникли столкновения между его сторонниками и протестующими против расизма активистами.
Массовая драка началась после того, как перед участниками манифестации появился активист в футболке с надписью "Нет расизму", что поклонники Земмура расценили как провокацию.
Отметим, что во время выступления перед 15 тысячами своих поклонников Земмур заявил о желании вывести страну из НАТО. "Я хочу, чтобы Франция вышла из-под единственного военного командования НАТО", — сказал он.
Политик также отметил, что французы "не будут вассалами Европейского Союза" и объявил о "реконкисте" — "отвоевании" Франции.
Эрик Земмур во Франции известен как писатель и журналист, он из семьи алжирских евреев, но его называют "фашистом, антисемитом, сексистом и ксенофобом". Последние опросы свидетельствуют о том, что он может пройти во второй тур президентских выборов во Франции.
О своем намерении баллотироваться весной 2022 года на пост президента Франции Эрик Земмур заявил 30 ноября этого года.
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