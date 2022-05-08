"Получила максимум информации": Зеленский поблагодарил первую леди США за визит в Украину

Президент Владимир Зеленский поблагодарил первую леди Соединенных Штатов Джилл Байден за визит в Украину.
Глава государства пояснил, что из соображений безопасности этот визит первой леди в Ужгород не анонсировали раньше времени и не приглашали журналистов.
Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении вечером, 8 мая.
"Но я знаю, что госпожа Байден получила максимум информации о том, в чем нуждаются украинцы сейчас. И я благодарен ей за искреннюю поддержку наших людей", – отметил президент Украины.
Напомним, что первая леди США Джилл Байден приехала в Украину и встретилась с Еленой Зеленской.
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